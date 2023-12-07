4. Esenler Film Festivali'nde Filistinli yönetmen Mai Masri ağırlanacak
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 4. Esenler Film Festivali, Filistinli usta yönetmen Mai Masri'yi ağırlayacak. Festivalde Masri'ye Onur Ödülü takdim edilecek ve Filistin Sineması paneli düzenlenecek. Ayrıca Masri, sinemaya dair deneyimlerini paylaşacağı bir master class verecek ve 3000 Gece filmi özel gösterimi sonrası soru-cevap etkinliğine katılacak.
Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 15-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 4. Esenler Film Festivali, Filistinli usta yönetmen Mai Masri'yi ağırlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, umut temalı filmler seçkisiyle sinemaseverlerle buluşacak festivalin açılış töreninde, "3000 Gece" filmi ve "Şatilla'nın Çocukları" belgeseliyle tanınan Masri'ye "Onur Ödülü" takdim edilecek.
İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamlara dikkati çekmek amacıyla "Filistin Sineması" panelinin de yapılacağı festivalde Masri, Atatürk Kültür Merkezi'nde sinemaya dair deneyimlerini paylaşacağı bir "master class" verecek.
Masri, ayrıca Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde yapılacak "3000 Gece" filmi özel gösteriminin ardından soru-cevap etkinliğine katılacak.