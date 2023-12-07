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4. Esenler Film Festivali'nde Filistinli yönetmen Mai Masri ağırlanacak

7 Aralık 2023 21:16 Son Güncelleme: 21:18 Abone Ol

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 4. Esenler Film Festivali, Filistinli usta yönetmen Mai Masri'yi ağırlayacak. Festivalde Masri'ye Onur Ödülü takdim edilecek ve Filistin Sineması paneli düzenlenecek. Ayrıca Masri, sinemaya dair deneyimlerini paylaşacağı bir master class verecek ve 3000 Gece filmi özel gösterimi sonrası soru-cevap etkinliğine katılacak.