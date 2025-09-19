4. Darıca Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle "Yapay Zeka ve Aile" temasıyla düzenlenen 4. Darıca Kısa Film Yarışmasında ödüller sahiplerine verildi.

Darıca ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yarışmanın başlangıç hikayesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İlçede sanat ve sinema adına güzel işlerin ortaya çıktığını belirten Bıyık, festivale katılan herkese teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de festivalin yapıldığı ilçede bir sinema salonunun bulunmadığını, yerel yönetimlerden bu konuyla ilgili çalışma yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Güven, gençleri ve çocukları beyaz perdeyle tanıştırmak zorunda olduklarını dile getirerek, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festivalde jüri başkanlığı yapan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de genç sinemacılara tavsiyelerde bulundu.

Yarışmada Ahmet Sami Kuriş'in "Ann-e" filmi birinci, Elif Örüm'ün "Seni Annemle Tanıştırayım Mı?" filmi ikinci, Serdal Altun'un "Yankı" filmi de üçüncü oldu.

Yarışmanın mansiyon ödülünü ise Zafer Geyikçi'nin "Gece Modu" ile Canberk Seçal'ın "Aile" filmleri kazandı.

"2025 Aile Yılı Özel Ödülü"ne ise Deniz Duygu Karataş'ın "Masadan Kalkanlar" filmi layık görüldü.

Konuşmaların ardından dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Yaşar Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Samiye Korkmaz ile sinemaseverler katıldı.