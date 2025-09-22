Haberler

4 Çocuk Babası Mustafa Kılınç, Evinde Tabanca ile Vurularak Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde tabanca ile vurulmuş olarak bulunan 34 yaşındaki Mustafa Kılınç, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde evinde tabanca ile vurulmuş halde bulunan 4 çocuk babası Mustafa Kılınç (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında İpek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki daireden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Mustafa Kılınç'ı kanlar içinde buldu. İlk müdahalesi yapılan Kılınç, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Kılınç, yaşamını yitirdi.

4 çocuk babası olduğu öğrenilen Kılınç'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'dan sürpriz hamle

Nagehan Alçı'dan eski eşi ROK için sürpriz paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır süren öksürüğünün nedeni kabak çekirdeğiymiş!

1.5 yıl boyunca öksürdü, nedeni herkesi şok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.