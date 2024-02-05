4. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Gerçekleştirilecek

HAİKOU, 5 Şubat (Xinhua) -- 4. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE) 13-18 Nisan tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da gerçekleştirilecek.

Fuar, Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi ana mekan olmak üzere çeşitli mekanlarda gerçekleştirilecek. 4. CICPE'de kalyon, yat ve sağlık tüketimi temalı sergiler ile çeşitli etkinlikler yer alacak.

Fuarın bu yılki onur konuğu İrlanda olarak belirlenirken, fuarda İrlanda'nın ulusal pavyonu olarak hizmet verecek özel bir sergi alanı da bulunacak.

2023 yılında gerçekleştirilen 3. CICPE, 65 ülke ve bölgeden 3.382'yi aşkın markayı ağırlamış, 35 ülke ve bölgeden gelen 2.000'i aşkın denizaşırı alıcı ise etkinliğe katılarak aktif şekilde iş fırsatları aramıştı.