4. Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Çin Başkanlık Edecek

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın 27 Nisan'da Shaanxi Eyaleti'ne bağlı Xi'an'da düzenlenecek dördüncü Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık edeceğini duyurdu.

Mao'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Vepa Hacıyev ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov toplantı için Çin'e gidecek.

2022'nin Haziran ayında gerçekleştirilen 3. Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, tüm taraflar bir Çin-Orta Asya devlet başkanları toplantı mekanizması kurma konusunda anlaşmaya varmıştı. Mao, tüm tarafların uzlaşmaya vardığı üzere ilk zirveye Çin'in ev sahipliği yapacağını söyledi.

Mao, dışişleri bakanları toplantısının ana görevinin zirvenin başarısı için kapsamlı siyasi hazırlıklar yapmak olduğunu belirtti. Mao, altı tarafın zirve düzenlemeleri, Çin ile Orta Asya arasında çeşitli alanlarda işbirliği ve ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını da sözlerine ekledi.