4. Çevrimiçi Kitap Okuma Yarışması Başvuruları Başladı

Uluslararası Eğitimciler Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 4. çevrimiçi kitap okuma yarışmasına başvurular 18 Aralık'a kadar açık. Geçen yıl 368 bin kişinin katıldığı yarışmada bu yıl sayı 500 bini aşacak. Katılımcılar, belirlenen kitapları okuyarak çevrim içi sınavda yarışacak.

Uluslararası Eğitimciler Derneğinin (ULUED) Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği "Aydınlık Yarınlara 4. Çevrimiçi Kitap Okuma Yarışması"na başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 368 bin kişinin katıldığı yarışmada bu yıl başvuru sayısının 500 bini aşması bekleniyor.

Başvurular 18 Aralık'a kadar "www.aydinlikyarinlara.com" adresi üzerinden yapılabilecek.

Yaş gruplarına göre belirlenen kitabı okuyacak katılımcılar, 20–21 Aralık'ta çevrim içi sınava girecek.

Eğitim seviyelerine göre "İlkokul: Sanal Macera, Ortaokul: Zaman Makinesi, Lise: Peygamberime İnanıyorum Çünkü, Yetişkin: Peygamberlerin İspatı" şeklinde belirlenen kitaplar, derneğin internet sitesinden ücretsiz okunup, dinlenebilecek.

Bu yıl uluslararası katılım genişletilerek, yarışma 27 dilde yapılacak.

Yarışmada başarılı olanlara nakit ödüller, hediye paketleri ve alışveriş çekleri verilecek.

Kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla ayrıca "danışmanlık ödülleri" programı da uygulanacak. Yarışmayı en fazla duyuran ilk 100 kişi ek ödüllerin sahibi olacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
