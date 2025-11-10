4. CELAC-AB Zirvesi Tamamlandı: Santa Marta Bildirisi 2025 Kabul Edildi

Kolombiya'nın ev sahipliğinde başlayan 4. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC)-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi, "Santa Marta Bildirisi 2025"in kabul edilmesiyle tamamlandı.

Kolombiya'nın Santa Marta kentine bağlı Pozos Colorados Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede, 50 maddeden oluşan Santa Marta Bildirisi 2025 onaylandı.

Ortak bildiride, Karayipler bölgesinde deniz güvenliğinin ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası suç örgütlerine karşı hukukun üstünlüğü çerçevesinde ortak adımlar atılması, Gazze'ye yönelik insani yardımın hiçbir engele takılmadan ve ivedilikle ulaştırılması, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla sürdürülebilir bir ateşkesin ve siyasi diyaloğun desteklenmesi, tüm tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı göstermesi ve kadın emeğine verilen önemin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kolombiya'da devlet tarafından yürütülen barış sürecine destek verileceği kaydedilen bildiride, devletlerin egemen eşitliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına saygı, devletlerin iç yetki alanına giren konulara müdahale etmeme ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ilkelerinin altı çizildi.

Bildiride, "barışçıl çözüm ve önleyici diplomasinin" önemi vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Savaşların başlamadan önlenmesi ve barış süreçlerinin kalıcı hale getirilmesi son derece önemlidir. 7 Ekim 2023 saldırılarını ve yasa dışı yerleşimlerin genişlemesini, İsrail'in askeri operasyonları sonrasında başta Doğu Kudüs olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin tırmanmasını kesin bir şekilde kınıyoruz. Tüm taraflar, uluslararası hukuk da dahil olmak üzere, uluslararası insancıl hukuka uymalıdır. Tüm taraflar, barış planının tüm aşamalarının uygulanmasına tam olarak bağlı kalmaya ve anlaşmayı tehlikeye atabilecek adımlardan kaçınmaya davet edilmektedir."

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Pozos Colorados Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada, 4. CELAC-AB Zirvesi'nin "büyük bir başarıyla" tamamlandığını belirtti.

Petro, "Bence bu büyük bir başarı ve ortak sorunlara çözümler tartışabileceğiz. Bu ortak bildirinin 50 maddesiyle dünyaya anlaşmanın mümkün olduğunu ve farklılıklarımıza rağmen uzlaşılabileceğini gösterdik." ifadelerini kullandı.