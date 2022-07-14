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4. Boğazlar Forumu Xiamen'de Başladı

Xinhua - Güncel
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4. Boğazlar Forumu Xiamen'de Başladı

XİAMEN, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin sahil kenti Xiamen'de düzenlenen 14. Boğazlar Forumu sırasında performanslarını sergileyen sanatçılar, 13 Temmuz 2022 14. Boğazlar Forumu Çarşamba günü Xiamen'de başladı.

XİAMEN, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin sahil kenti Xiamen'de düzenlenen 14. Boğazlar Forumu sırasında performanslarını sergileyen sanatçılar, 13 Temmuz 2022 14. Boğazlar Forumu Çarşamba günü Xiamen'de başladı. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xiamen Güncel Haberler

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