4. Boğazlar Forumu Xiamen'de Başladı XİAMEN, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin sahil kenti Xiamen'de düzenlenen 14. Boğazlar Forumu sırasında performanslarını sergileyen sanatçılar, 13 Temmuz 2022 14. Boğazlar Forumu Çarşamba günü Xiamen'de başladı. XİAMEN, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin sahil kenti Xiamen'de düzenlenen 14. Boğazlar Forumu sırasında performanslarını sergileyen sanatçılar, 13 Temmuz 2022 14. Boğazlar Forumu Çarşamba günü Xiamen'de başladı. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Xiamen Güncel Haberler

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