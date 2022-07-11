"4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri", 16 Temmuz'da başlayacak - Haberler

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"4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri", 16 Temmuz'da başlayacak

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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'4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri', 16 Temmuz'da başlayacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri", 16 Temmuz'da "Akdeniz Esintileri" konseri ile başlayacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri", 16 Temmuz'da "Akdeniz Esintileri" konseri ile başlayacak.

Konserde, orkestra şefi Rustem Rahmedov yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, soprano Funda Uyanık ve Tenor Hakan Aysev'e eşlik ederek, sevilen şarkılarından oluşan programı ile sanatseverlerin karşısında olacak.

Etkinlikler kapsamında 23 Temmuz'da "3 Tenor" konseri gerçekleştirilecek.

Orkestra Şefi Serdar Yalçın yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, aynı zamanda da Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Efe Kışlalı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hakan Aysev konserde sahne alacak.

Grubun kurucusu İtalyan kontrbasçı, basçı ve vokal Beatrice Valente, İtalyan caz piyanisti Ergio Valente ve perküsyon sanatçısı Rocco Sagaria'dan oluşan "Beatrice Valente Jazz Trio", 30 Temmuz'da dinleyicilerle buluşacak.

Beatrice Valente Jazz Trio, klasik caz eserlerinin yanı sıra Akdeniz ve Avrupa cazının seçkin örneklerine uzanan programları ile 75 dakika sürecek bir performans sergileyecek.

İspanya'da defalarca yılın dansçısı ödülünü alan, flamenko dansının usta grubu AIDA Gomez Dans Topluluğu, "Carmen" gösterileri ile 4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri'ne konuk olacak.

Georges Bizet'in unutulmaz "Carmen" müziklerinin gösteri için Jose Antonio Rodriguez tarafından özel bestelenmesi sonucu ortaya çıkan flamenko eserleri, dans ve müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Akdeniz Mersin Bodrum Güncel Haberler

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