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4 Binden Fazla Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

4 Binden Fazla Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Osmaniye'de narkotik polisi tarafından bir adrese yapılan operasyonda 4 bin 501 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de narkotik polisi tarafından bir adrese yapılan operasyonda 4 bin 501 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 4 bin 501 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli V.D. ise gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Narkotik Güncel Haberler

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