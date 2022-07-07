4 bin boş kovan bulunan düğünde 2 kişiyi öldürdü, 'Tetiğe bir kez bastım' dedi

ÇORUM'da, düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele ateş edip, arkadaşı Murat Şahin (38) ile Emin Alparslan'ın (44) ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan 40 yıla kadar hapsi istenen Murat Yılmaz'ın (46) yargılanmasına devam edildi. Olay sonrasından yeni görüntüler dosyaya konulurken, tespit edilen 4 bine yakın tabanca ve otomatik tüfeğe ait boş kovanın 200'ünün, sanığın silahından ateşlendiği ortaya çıktı. Yılmaz, "Tetiğe bir kez bastım, silah seri atmaya başladı" dedi.

Olay, geçen yıl Kasım ayında, Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanındaki düğünde halay çekilirken, tabanca ve otomatik tüfeklerle rastgele ateş açıldı. Ateşlenen silahtan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. İhbarla düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan diğer boş kovanların hangi silah ya da silahlardan ateşlendiğinin belirlenmesine yönelik soruşturma ise sürdürülüyor.