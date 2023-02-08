Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 AYLIK AYŞE BEBEK ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI

Güncel Haberler

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Hatay'da bir mucize daha yaşandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Hatay'da bir mucize daha yaşandı. 4 aylık Ayşe bebek, 58'inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarılırken, ailesini arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan, 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren ANKA ekipleri, 4 aylık Ayşe bebeği, 58 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı. Kolunda kanama olan Ayşe bebek, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkaz içerisinde, ailenin geri kalanını arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title