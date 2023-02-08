4 AYLIK AYŞE BEBEK ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Hatay'da bir mucize daha yaşandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Hatay'da bir mucize daha yaşandı. 4 aylık Ayşe bebek, 58'inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarılırken, ailesini arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan, 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren ANKA ekipleri, 4 aylık Ayşe bebeği, 58 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı. Kolunda kanama olan Ayşe bebek, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkaz içerisinde, ailenin geri kalanını arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.