4 Ayda Hafız Olmayı Başardılar

4 ayda hafız oldular

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan 3 öğrenci 4 ayda hafızlığını tamamladı.

Şırnak, Mardin ve Diyarbakır'dan gelen 3 öğrenci Ahlat İlçe Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi 4 ayda gibi bir sürede tamamladı.

Kur'an Kursu öğreticilerinden Zafer Yetişkin, "Öğrencilerimiz bu bölgeden geldiler. Hali hazırda 3 öğrencimiz hafızlık eğitimlerini 4 ayda bitirdiler. Diyarbakır, Cizre ve Mardin'den gelen öğrencilerimizdir. Özverili bir şekilde çalıştılar. İsteselerdi daha kısa sürede bitirebilirlerdi. Tabi hafızlıkların daha sağlam olması için 4 ayda bitirdiler. Haziran ayında da sınava girerek kazanıp gidecekler" dedi.

Cizre'den gelerek hafızlığını tamamlayan Mahmut Aydın (18), "Bundan önce 4 yıllık Arapça eğitimi aldım. Mezun olduğum gibi hafız olmak istedim. Allah'ın izniyle 4 ayda bitirdim" dedi.

Mardinli hafızlık öğrencisi Barış Kalın (19), "Arapça eğitimimden sonra Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'na geldim. Hocalarımız sayesinde hafızlığımı 4 ayda bitirdim. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Diyarbakırlı hafızlık öğrencisi Nuh Çiçekyüz de, "Arapça eğitimimden sonra hafızlık yapma hayalim vardı. Bu nedenle buraya geldim. Hocalarımız bizleri çok güzel bir şekilde eğittiler. Allah onlardan razı olsun. 4 ayda bitirdiğim için Allah'a şükrediyorum. Tabi Ramazan ayında bitirmek manevi değeri daha yüksek oldu. Kur'an'ın indiği ayda hafızlığı bitirmek nasip olduğu için çok şanslıyım" ifadesini kullandı.