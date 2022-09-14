4. Asean Ekonomi Bakanları Toplantısı Kamboçya'da Başladı

SİEM REAP, 14 Eylül (Xinhua) -- Ekonomik topluluk entegrasyonunun ilerlemesi, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma ve yükselen küresel enflasyon gibi konuların ele alınacağı 54. ASEAN Ekonomi Bakanları Toplantısı (54. AEM) ve ilgili toplantılar Çarşamba günü Kamboçya'nın Siem Reap kentinde başladı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, dünya kalkınmada çok sayıda engelle karşı karşıya bulunurken ASEAN'ın (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) hukukun üstünlüğü, küreselleşme prensibi, çok taraflı mekanizma, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve korumacılık karşıtlığı temelinde ticaret sisteminin sürdürülmesine büyük önem vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Hun Sen, ASEAN'ın küresel ticaret mimarisindeki yeni eğilimler ve artan petrol fiyatları, yüksek enflasyon, çevre, iklim değişikliği ve pandemi gibi yeni meselelere zamanında yanıt vermeye daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Hun Sen, "ASEAN'ın, şeffaf, ayrımcı olmayan ve tüm ülkelerin çıkarlarına hizmet eden uluslararası ticaretin küresel bir çerçevesinin kurulmasını koordine etmek ve yoğunlaştırmak için birlik içinde çalışmaya devam etmesi gerekiyor" dedi. Hun Sen, bölgesel ekonomik entegrasyon için çaba gösterilen son 30 yıl boyunca, ASEAN'ın uluslararası hukuka ve çok taraflı ticaret sistemine uygun olarak ticaretin ve yatırımların serbestleştirilmesini derinleştirerek ASEAN bölgesini tek bir pazar ve üretim üssü olarak kurmak için birlik içinde çalıştığını söyledi. Kamboçya Başbakanı, "Bu çabalar, ASEAN'ın tüm sektörlerde gelişimini güçlendirmeye önemli katkılarda bulundu" dedi. Kamboçya Ticaret Bakanı Pan Sorasak ise, 2022'de ASEAN'ın dönem başkanı olarak Kamboçya'nın pandemi sonrası dönemde sürdürülebilir, kapsayıcı ve esnek ekonomik büyümeyi teşvik etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Sorasak, "Kamboçya, mevcut serbest ticaret anlaşmalarından, özellikle de Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'tan (RCEP) azami şekilde yararlanarak ve diğer yöntemlerle, ASEAN'ı, küresel ticaret, yatırım ve tedarik zincirleri için kritik öneme sahip bir bölge olarak sürdürmek için, ASEAN ve kalkınma ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmayı taahhüt eder" dedi. ASEAN; Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor.