4 ARACIN BİRBİRİNE GİRDİĞİ OTOYOL TRAFİĞE AÇILDI
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4 araç birbirine girdi, otoyol trafiğe kapandı (2)Bolu Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza nedeniyle saat 11.30'da ulaşıma kapanan İstanbul yönü, 13.00'te yeniden ulaşıma açıldı.
4 araç birbirine girdi, otoyol trafiğe kapandı (2)
Bolu Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza nedeniyle saat 11.30'da ulaşıma kapanan İstanbul yönü, 13.00'te yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yoldaki ulaşım yeniden normale döndü. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel