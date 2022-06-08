3nm işlemciler geliyor: Apple M2 Pro detayları sızdırıldı - Haberler

Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği WWDC22 etkinliğinde M2 işlemcisini tanıttı. Gelecek yıl duyurulması beklenen Apple M2 Pro işlemcinin bazı özellikleri ortaya çıktı.

Apple M2 Pro özellikleri netleşmeye başladı

Apple'ın M2 ve M2 Pro işlemcileri WWDC22 etkinliğinde tanıtacağı iddia edilmişti. 6 Haziran'da yapılan sunumda sadece Apple M2 tanıtıldı.

Apple'ın yeni gözdesi tanıtıldı: M2 işlemci özellikleri

Analist Jeff Pu, TSMC'nin üstlediğin M2 Pro için Apple Silicon çip üretiminin bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşeceğini açıkladı. 3nm teknolojisiyle üretilecek işlemci, yüksek performans ve düşük güç tüketimine sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Apple M2 işlemcinin 5nm olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Geçtiğimiz aylarda Apple'ın M2 Pro işlemcili Mac mini modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Kod adı J474 olan Mac mini model, sekiz adet performans çekirdeği ve dört adet verimlilik çekirdeğiyle karşımıza çıkacak. Toplam 12 çekirdekli olacağı belirtilen Apple M2 Pro, geçtiğimiz yıl tanıtılan M1 Pro'ya kıyasla 2 adet daha fazla çekirdeğe sahip.

iPad ve Mac Pro ile ilgili de açıklama yapan Jeff Pu, şirketin 3nm işlemcilerini her iki cihazda da kullanacağını belirtti. Yeni iPad ailesinin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.

Apple AR/VR 2023 yılında gelebilir

Dikkat çeken bir diğer sızıntı ise bir süredir iddialar ile gündeme gelen Apple AR/VR başlık. Analist Ming-Chi Kuo, AR/VR başlığın 2023'ün ikinci çeyreğinde tanıtılacağını söyledi. Konu hakkında açıklama yapan Jeff Pu, Apple AR/VR başlığın Şubat 2023'te tanıtılacağını iddia etti.

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