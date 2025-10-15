39 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuştu

Filistinli Semir Ebu Nime, İsrail hapishanelerinde zorlu şartlar altında geçirdiği 39 yıllık esaretin ardından Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuştu.

İsrail, Hamas ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim'de 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Hayatının yarısından fazlasını İsrail hapishanelerinde geçiren Ebu Nime, serbest bırakılmasının ardından Mısır'a sınır dışı edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Beytüllahim'in güneyinde yer alan Bettir beldesinde 4 Kasım 1960'da doğan Ebu Nime, eğitimini ise daha sonra taşındığı Kudüs'te aldı.

Kardeşi Vail Ebu Nime, Filistin TV'ye daha önce verdiği röportajda, ağabeyi Semir ile birlikte Ürdün'de Turizm ve Otelcilik alanında üniversite eğitimi aldıklarını ve Semir'in bu sürede Fetih hareketine katıldığını söyledi.

Vail, ağabeyinin Ürdün'den döndükten sonra iş ve sosyal aktiviteler için neredeyse her gün Kudüs yakınlarındaki Ebu Deys beldesinden Kudüs şehrine gittiğini anlattı.

Semir'in kız kardeşi Büşra Ebu Nime de aynı röportajda kardeşinin temiz ve nazik biri olduğunu, annelerinin Semir'in hapsedilmesinden 3 yıl sonra vefat ettiğini ve İsrail makamlarının Semir'in cenazeye katılmasına izin vermediğini belirtti.

İsrail hapishanelerinde 39 yıl

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Semir Ebu Nime'nin 20 Ekim 1986'da alıkonulduğu, 39 yıl İsrail hapishanelerinde kaldığı ve en yaşlı Filistinli esirlerden biri olduğu belirtildi.

Semir'in kardeşi Vail, ağabeyinin 1986'da Mescid-i Aksa'nın avlusunda yemin eden bir grup İsrail askerine el bombasıyla düzenlenen ve 1 İsrail askerinin öldüğü, 70'den fazlasının da yaralandığı saldırı nedeniyle tutuklandığını söyledi.

Vail, Semir'in saldırıyı düzenleyen gruba silah ve bomba sağlamakla itham edildiğini, ayrıca 1983'te de Kudüs'te bir otobüse bombalı saldırı düzenlediği iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Tutuklanmasının ardından 2 ay boyunca sert bir şekilde sorgulanan Semir Ebu Nime, İsrail mahkemesi tarafından "müebbet" hapis cezasına çarptırıldı ve Kudüs'te kiraladığı ev 1986'da yıkıldı.

Siyasi Kalkınma Vizyonu Merkezi verilerine göre, Fetih hareketinin mensubu olan Ebu Nime, hareketin ulusal faaliyetlerine katıldı ve üyesi olduğu Fetih'in bir cephesinin başka mensupları da önceki esir takası anlaşmalarında serbest bırakıldı.

Cephenin yurtdışındaki liderleri ile Filistin'deki üyeleri arasında bir köprü görevi gören Ebu Nime, silah tedarik operasyonlarına da liderlik ederek çeşitli eylemlerin gerçekleştirilmesine katkı sağladı.

Filistinli Esirler Hareketi'nin İsrail Cezaevi İdaresi'nin politikalarına karşı yürüttüğü faaliyetlerinde de yer alan Ebu Nime, açlık eylemlerinde bulundu ve hareketin bir parçası haline geldi.

İsrail, Ebu Nime'nin hapishanede kaldığı 39 yıl boyunca yapılan esir takası anlaşmaları ve Oslo Anlaşmalarının imzalanmasının ardından yapılan anlaşma ve mutabakatlarda da serbest bırakılmasını reddetti.

Ebu Nime ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, Ebu Nime, şiddetli sorgulamalar ile İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı zor şartlar ve tıbbi ihmal nedeniyle ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya.

Hapishanede kaldığı sürede 6 ameliyat geçiren Ebu Nime, boynunda sinir kökü kopmasından, sağ elinde ve omurgasının sinir merkezinde şiddetli ağrılardan muzdaripti.

Annesi ve 3 kardeşini tutsak kaldığı dönemde kaybeden ve hiçbirinin cenazesine katılamayan Ebu Nime'nin kardeşlerinden Velid 2016'da kendisini ziyarete hazırlanırken hayatını kaybetti.

İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 binden fazla Filistinli, işkence, aç bırakılma, tıbbi ihmal ve kötü muameleye maruz kalma gibi zor şartlar altında tutuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim'de anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12: 00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.