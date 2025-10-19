39. Çaylı Rahvan At Yarışları Yağmura Rağmen Coşkuyla Gerçekleşti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bu yıl 39'uncusu düzenlenen Çaylı Rahvan At Yarışları, yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çaylı Mahallesi'nde yapılan yarışlara, farklı illerden gelen 220 rahvan at katıldı.

Mahalle Muhtarı İsmail Güçlü, etkinliğe ilginin yüksek olduğunu belirterek, "Bugün Ödemiş Belediyesi ve köyümüzün sakinlerinden iş insanı Mustafa Karatekeli'nin sponsorluğunda düzenlenen yarışlarımıza güzel bir katılım oldu. Ege'nin birçok bölgesinden gelen yarışçılarla keyifli bir heyecan yaşıyoruz." dedi.

Yarışmacılardan Kemal Dinkçi de yağışa rağmen yarışların çekişmeli geçtiğini ifade ederek, "Havanın yağışlı olmasına rağmen güzel bir Rahvan heyecanı yaşanıyor." diye konuştu.

Çaylı Mahallesi'nde 11 kategoride düzenlenen yarışmalar sonunda dereceye giren at sahiplerine kupa ve çeşitli ödüller verildi.