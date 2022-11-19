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388 Metrelik Gökdelenin 5 Yıl Süren İnşası 1 Dakikaya Sığdırıldı

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Çin'in güneyinde yer alan Shenzhen kentinde üç boyutlu animasyon uzmanlarından oluşan bir ekip, kentte 388 metre yüksekliğindeki bir binanın inşaat sürecinin tek çekimlik videosunu hazırladı.

Çin'in güneyinde yer alan Shenzhen kentinde üç boyutlu animasyon uzmanlarından oluşan bir ekip, kentte 388 metre yüksekliğindeki bir binanın inşaat sürecinin tek çekimlik videosunu hazırladı.

Gerçek çekimler ve post prodüksiyonu biraraya getiren video, gökdelenin dört yıl 10 ay süren inşaatını özetliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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