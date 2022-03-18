38 yılda 53 kez kan bağışı yaptı

SAMSUN (AA) - Samsun'da oturan 69 yaşındaki Kevser Daldal, 38 yılda 53 kez kan bağışında bulundu.

İki çocuk annesi Kevser Daldal, 1984'te hasta ziyareti için gittiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başka bir hastanın acil kan ihtiyacı olduğunu duydu.

Bunun üzerine bu hasta için kan vererek ilk bağışını yapan Daldal, ardından 10 sene aynı hastaneye, sonraki 28 yıl ise Türk Kızılaya düzenli kan bağışında bulunmaya devam etti.

Kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak ve hastalara umut olmak isteyen Daldal, 53. bağışını yaptı.

Daldal, AA muhabirine, 38 yıl önce hastanede bir hasta yakınının kan bulamaması nedeniyle ağladığını gördüğünü söyledi.

O dönemde, bağışçı bulamayan hasta yakınlarının para ödeyerek kan ihtiyacını giderdiğini anlatan Daldal, "Hasta yakını, 'Param yok nasıl kan bulacağım?' diye gözyaşı dökerken bu olay beni çok duygulandırdı ve hemen hastası için kan bağışında bulundum. Sonra üniversite hastanesine giderek acil hastalar için kan bağışında bulunmaya çalıştım. Özellikle yoksul hastalar adına kan bağışında bulunmak beni mutlu etti." dedi.

Hastaneden sonra Türk Kızılaya bağışta bulunmaya başladığını belirten Daldal, "Yaşım 65'i geçince yasal olarak sadece yılda bir kez kan verebileceğimi öğrenince üzüldüm. Çünkü ben yılda 4 kez kan vermeye alıştım. Kan veremeyince huzursuz oluyorum. Kan verince hafifliyorum, daha huzurlu ve mutlu oluyorum. Hayat kurtarmak kadar güzel bir mutluluk yok." diye konuştu.

Herkesi kan bağışında bulunmaya davet eden Daldal, "Kadınlarımızı özellikle davet ediyorum. Kan verince daha sağlıklı ve daha mutlu oluyorum, yerimde duramıyorum." ifadelerini kullandı.