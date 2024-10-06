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38 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı

38 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çeşitli suçlardan dolayı 38 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezanı bulunan H.E., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında Karabağlar ilçesinde şüphe üzerine H.E.'yi durdurdu. H.E.'nin, yağma, hırsızlık, yankesicilik, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit ve hakaret suçlarından toplam 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. 5 gün önce hakkında arama kararı çıkarıldığı belirtilen H.E., gözaltına alındı. H.E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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