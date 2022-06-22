38 TL değerindeki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu!

Fall Guys resmi olarak oynaması ücretsiz bir oyun haline geldi. 2020'de PC ve PlayStation konsollarında piyasaya sürülen oyun, artık Xbox ve Nintendo Switch'te de ücretsiz olarak indirilebilir. Ancak ücretsiz Fall Guys ile ilgili can sıkan bir gelişme yaşandı.

Ücretsiz Fall Guys nasıl indirilir?

Fall Guys, Epic Games ile yapılan anlaşma nedeniyle Steam'den kaldırıldı. Yani Fall Guys'ın Steam versiyonu artık satın alınamıyor ve bundan sonra sadece Epic Games Store'dan erişilebilir olacak. Ayrıca Epic Games Store sürümüyle Season 1 de başladı.

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Fall Guys'ın geliştiricisi olan Mediatonic, daha önce Rocket League için yürütülen stratejiye uymak zorunda kaldı. Rocket League'in geliştiricisi Psyonix, Epic Games anlaşması sonrasında oyunu Steam'den kaldırmıştı. Hem Psyonix hem de Mediatonic'in Epic Games tarafından satın alındığını belirtelim.

Oyunun Steam'den kaldırılmasının eski sürümlere desteğini keseceği anlamına gelmediği ifade edildi. Mediatonic'in açıklamasına göre halihazırdaki Fall Guys güncellenmeye devam edecek. Böylece yeni sezonlar ve çeşitli güncellemeler için tam destek sağlayacak.

Oynaması ücretsiz hale gelmesiyle birlikte Fall Guys için Season 1 de başlamış oldu. Açıklamaya göre oyun, kısa süre önce sona eren Season 6'dan sonra yeni bir temel üzerinden ilerleyecek.

Fakat geliştirici, Fall Guys'ı satın alan oyuncuları da ihmal etmedi. Oyun için ödeme yapan kullanıcılar, Legacy Pack isimli paketle birlikte ücretsiz kostümler alacak ve Free For All Season 1'de direkt geçiş yapabilecek.

Bununla birlikte en önemli gelişme ise daha fazla konsolda oynanabilir olması oldu. Yeni duyuru ile birlikte Fall Guys Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S, PlayStation 5 ve Windows'ta çapraz oynamayı destekleyecek.

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