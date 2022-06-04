38 ilde 'Miras' operasyonu: 17 tutuklama - Haberler

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38 ilde 'Miras' operasyonu: 17 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Konya merkezli 38 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç grubuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Miras' adlı operasyonda Seydişehir ilçesinde adliyeye sevk edilen 34 kişiden 17'si tutuklandı.

Konya merkezli 38 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç grubuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Miras' adlı operasyonda Seydişehir ilçesinde adliyeye sevk edilen 34 kişiden 17'si tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Seydişehir Konya Güncel Haberler

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