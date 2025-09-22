38. Ahilik Haftası İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

38. Ahilik Haftası dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.

Konak Atatürk Meydanı'ndaki programda İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata vatandaşlara pilav ikram etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Elban, konuşmasında ahiliğin yaşam biçimi olduğunu belirterek, "Ahilik doğruluk, ahlak, yardımseverlik, iyilik, yüce gönüllülük gibi değerleri içinde barındıran bir yaşam kültürüdür." dedi.

AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya da esnafın ülke ekonomisindeki rolüne değinerek, "İzmir'i, Avrupa'nın turizm başkenti haline getirelim. İzmir'de turizmin gelişmesini istiyorsak ortak vizyonla, ortak akılla birlikte Çeşme turizm planını hep birlikte hayata geçirelim. Büyük bir kaynağı, büyük bir yatırımı İzmir'imize kazandıralım. Çeşme turizm planıyla ortaya çıkacak gelirle gelin hep birlikte ortak akılla Kemeraltı'nı ayağa kaldıralım." diye konuştu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İESOB Başkanı Yalçın Ata da konuşma yaptı.

Etkinlikte "ilin ahisi" olarak belirlenen Ali Baltacı, "ilin kalfası" Ömer Faruk Kaya ve "ilin çırağı" Elçin Elvadursun'a plaketleri verildi.

Protokol üyeleri tarafından Baltacı'ya kaftan giydirildi.