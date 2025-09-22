Haberler

38. Ahilik Haftası İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

38. Ahilik Haftası İzmir'de Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen 38. Ahilik Haftası etkinliğinde protokol üyeleri vatandaşlara pilav ikram etti, ahiliğin değerleri vurgulandı ve esnafın ekonomideki rolü konuşuldu.

38. Ahilik Haftası dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.

Konak Atatürk Meydanı'ndaki programda İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata vatandaşlara pilav ikram etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Elban, konuşmasında ahiliğin yaşam biçimi olduğunu belirterek, "Ahilik doğruluk, ahlak, yardımseverlik, iyilik, yüce gönüllülük gibi değerleri içinde barındıran bir yaşam kültürüdür." dedi.

AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya da esnafın ülke ekonomisindeki rolüne değinerek, "İzmir'i, Avrupa'nın turizm başkenti haline getirelim. İzmir'de turizmin gelişmesini istiyorsak ortak vizyonla, ortak akılla birlikte Çeşme turizm planını hep birlikte hayata geçirelim. Büyük bir kaynağı, büyük bir yatırımı İzmir'imize kazandıralım. Çeşme turizm planıyla ortaya çıkacak gelirle gelin hep birlikte ortak akılla Kemeraltı'nı ayağa kaldıralım." diye konuştu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İESOB Başkanı Yalçın Ata da konuşma yaptı.

Etkinlikte "ilin ahisi" olarak belirlenen Ali Baltacı, "ilin kalfası" Ömer Faruk Kaya ve "ilin çırağı" Elçin Elvadursun'a plaketleri verildi.

Protokol üyeleri tarafından Baltacı'ya kaftan giydirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi

Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
İş insanı şoförü tarafından vuruldu

İş insanı şoförü tarafından sokak ortasında silahla vuruldu
Kolombiya'da maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu

Maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altın 5000 TL'yi aşarak rekor kırdı

Gram altın rekor kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.