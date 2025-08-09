37 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

37 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Kastamonu'da, 'kasten öldürme' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 37 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.B. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlünün yakalanması için yürütülen çalışmalarda başarılı oldu.

Kastamonu'da 37 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 37 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
