37 ilde düzenlenen operasyonda 120 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 37 ilde gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 120 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1,2 milyar TL para akışı tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul merkezli 37 ilde 'dolandırıcılık', banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması', 'kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 120 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'kredi kart bilgilerinin müştekinin bilgisi ve rızası dışında bazı şahıslarca ele geçirildiği, bu kartlar ile TikTok isimli sosyal medya platformunda 'Jeton' (Platformda kullanılan sanal para) satın alındığı ve aynı platformda yayın yapan yayıncılara gönderilerek haksız kazanç sağlandığı' bilgisi elde edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu Twitter hesabından duyurarak operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.