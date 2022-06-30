3600 ek göstergeyi de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

3600 ek gösterge ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklife göre merkezde görevli valiler, kurul başkanı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler ile genel müdür yardımcıları, daire başkanları, birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılıyor. Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi subay ve astsubayların ek gösterge rakamları, hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Akademik unvana sahip subaylar, daha yüksek olması nedeniyle Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı ve dereceleri itibarıyla belirlenen ek gösterge rakamından yararlandırılacak.

TBMM Başkanlığı, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanların ilgili fıkra çerçevesinde yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya yükseltilecek.

Teklifle belediye başkanlarının da makam/temsil ve görev tazminatlarından yararlanması sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanların ek göstergesi 400 puan ilave edilerek uygulanacak. Bu ilave puan, en yüksek devlet memuru aylığı veya diğer herhangi bir mali ve sosyal hakkın hesabında dikkate alınmayacak. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmayacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor. Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan mükelleflere ilişkin özel usulsüzlük cezaları düzenleniyor.

Elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi matrahlarında değişiklik yapılıyor. Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun geçici 32'nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli/yaşlılık aylığı veya malullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına esas ek göstergeleri 3600 gösterge rakamının altında olup aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay aylıklarıyla birlikte bin 200 TL tutarında ilave ödeme yapılacak.

(Ahmet Umur Öztürk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel