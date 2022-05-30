3600 ek gösterge düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak - Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tamamlanan 3600 ek gösterge düzenlemesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge düzenlenmesi tamamlandı.

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisini ilgilendiren düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Hükümet ile Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ilk toplantısını 16 Şubat'ta, ikinci toplantısını ise 16 Mart'ta yapmıştı.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.