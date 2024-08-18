Üye Girişi
Haberler

36 Yıl Sonra Yapılan Düğün Köylülerin Katılımıyla Gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde 36 yıl önce ailelerinin rızası olmadığı için kaçarak evlenen çift, çocukları ve köylülerin katılımıyla düğünlerini gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan düğünde horon halkası kuruldu ve atma türkü geleneğiyle eğlendi.

RİZE'nin Pazar ilçesinde 1988 yılında ailelerinin rızası olmayınca kaçarak evlenen Mikail (57) ve Nebahat Karpuz (54) çifti, 36 yıl önce yapamadıkları düğünlerini çocukları ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Pazar ilçesine bağlı Aktepe köyünde yaşayan Mikail ve Nebahat Karpuz çifti, 1988 yılında aileleri rıza vermeyince kaçarak evlendi. Dünyaya gelen 2 çocuklarını da evlendiren çift, bu kez 36 yıl önce yapamadıkları düğünlerini yapma kararı aldı. Köylüleri ve komşularını davet eden çift, giydikleri özel kıyafetlerle evlerinin önündeki alanda düğün düzenledi. Tulum eşliğinde başlayan düğün renkli görüntülere sahne olurken, davetliler Karpuz çiftini tebrik etti. Gece boyu süren düğünde horon halkası kuran davetliler, atma türkü geleneğiyle eğlendi.

'HER İNSANA BABASININ DÜĞÜNÜNE KATILMAK NASİP OLMAZ'

Düğüne katılan çiftin oğlu Cihan Karpuz, "Her insana babasının düğününe katılmak nasip olmaz. Bu yüzden ben çok muyluyum. Annem babam 36 yıldır mutlular. Bundan sonra da mutluluklar diliyorum" dedi.

EŞİNE 'BİZ DE DÜĞÜN YAPSAYDIK' DEMİŞ

Düğünün hikayesini anlatan köy sakinlerinden İsmet Baltacı, "Bu asırlardır görülmemiş, duyulmamış, yaşanmamış bir düğün merasiminde bulunuyoruz. Bu kardeşimiz, gençliğinde bir kız sevmiş, babası razı olmadığı için kızın kaçırıp evleniyor. Sonrasında babasıyla barışıyor. Bu çiftin 2 tane çocuğu oluyor. Çocuklarını zamanla evlendiriyor. Sonrasında hanımı Mikail'e diyor ki; 'Biz evlenemedik, gelinlik de giymedim. Biz de düğün yapsaydık' diyor. ve bugün bu düğünü yapma kararı alıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rize Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli? Amedspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-İstanbulspor maçı şifresiz mi? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu mu? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı katılım endeksine uygun mu? AHES Gayrimenkul kaç lot veriyor? Hatayspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor-Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? İzmir su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ankara elektrik kesintisi! 19 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! DGS SONUÇLARI DGS sonuçları açıklandı mı? 19 Ağustos DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 19 Ağustos güncel deprem listesi... İstanbul su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Nem oranı yüzde kaç? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? 19 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 19 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Masterchef 19 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! ÜNİVERSİTE KAYITLARI | Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kaydı için ne gerekiyor? BİM AKTÜEL 20 AĞUSTOS KATALOG! BİM'de neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler!
title