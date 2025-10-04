36 Türk Vatandaşı Küresel Sumud Filosu ile Ülkeye Dönüyor

Haberler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36 Türk vatandaşının özel bir uçakla bugün ülkeye geri döneceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır" dedi.

