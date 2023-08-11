36'NCI PRENS ADALARI YÜZME ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nda 18 yeni rekor kırıldı

İSTANBUL, (DHA)- 10-11 Ağustos tarihlerinde Kınalıada'da Mehmet Meriç anısına düzenlenen 36. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nda 18 yeni şampiyona rekoru kırıldı. Yarışmanın Prensesi 200 metre karışık yarışında 2.18.50'lik derecesi ile Fenerbahçe kulübünden Hazal Özkan (20) olurken, İstek Spor Kulübü'nden Jorge Eliezer Otaiza Hernandez (20) ise 100 metre kelebek yarışında 0.53.23'lük derecesi ile Prens oldu.

Bulgaristan, KKTC ve Türkiye'den toplam 33 takım ve 201 yüzücünün yarıştığı müsabakalar, Tekirdağ Yüzme İhtisas Kulübü'nün şampiyonluğu ile sona erdi. Yarışmalarda ev sahibi Kınalıada Su Sporları Kulübü 2'nciliği elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 3'üncü oldu.

YÜZME HAYATIMDA HER ZAMAN OLACAK

Yaptığı derece ile şampiyonanın prensesi olan Fenerbahçe Kulübü'nden Hazal Özkan (20), 5 yaşından beri yüzdüğünü söyledi. Özkan, Şampiyonanın devam ettiği iki gün boyunca 50 metre serbest, 100 metre kurbağa ve 200 metre karışık kategorilerinde yüzdüm. 200 metre karışık kategorisindeki derecem sayesinde de şampiyonanın prensesi seçildim. Açık havuzda düzenlenen çok güzel ve eğlenceli bir organizasyon oldu. Kendime güvenim vardı, zaten diğer yaş gruplarında da rekorum mevcut. Biz buraya geçen hafta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndan geliyoruz. Fenerbahçe, orada da çok büyük başarılar elde etti; açık yaş kadınlarda birinci oldu. Orada da takımıma puan getirmiştim. Buradaki başarım da eklenince gerçekten mutlu olduğumu söyleyebilirim. Yüzmeyi çok severek yapıyorum bu yüzden hayatımda her zaman olacak; önümüzdeki olimpiyatların hedefim olduğunu vurgulamak istiyorum şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONAYA GELMEDEN ÖNCE BU KADAR HIZLI YÜZECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM

100 metre kelebek kategorisinde 05323 derece ile şampiyonanın prensi olan Jorge Eliezer Otaiza Hernandez (20) ise 4 yaşından beri yüzdüğünü belirtti. İstek Spor Kulübü ile şampiyonaya katılan Hernandez, Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum; çok eğlenceli bir yarıştı. Sezon bitti ve sezonun son yarışında da elimden gelen her şeyi yaptım, bu yüzden çok gururluyum. Şampiyonaya gelmeden önce bu kadar hızlı yüzeceğimi düşünmemiştim. İlk gün hızlıydım fakat bugün çok daha hızlı olduğumu söyleyebilirim. Geçen hafta gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda hızlı yüzdüm ama bu yarıştaki 100 metre kelebek kategorisinde sergilediğim performans geçen haftaya göre çok daha iyiydi. Bu durum benim için çok şaşırtıcı olsa da geçirdiğim sezonla ilgili genel olarak çok mutluyum ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ BOL ÖDÜLLÜ, BOL REKORLU, HIZLI BİR ŞAMPİYONA DÜZENLEMEK

Kınalıada Su Sporları Kulübü Genel Kaptanı Tolga Acarlı, iki gün süren şampiyona ile ilgili, Turnuvaya pandemi dolayısıyla 3 yıl ara vermiştik, tekrar geri dönmek çok güzeldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Türkiye'nin farklı illerinden sporcular geldi. Çok güzel bir yarışma oldu; 18 şampiyona rekoru kırıldı. Şampiyona genelinde yabancı takımlar oldukça başarılı yüzdü, çok fazla ödül verildi. Prens adalarında sporcuları motive etmek istediğimiz için verilen ödüller bizim açımızdan çok değerli. İstanbul'un incisi dediğimiz prens adalarından Kınalıda gibi bir yerde 1983'ten beri bu yarışmaları organize etmekten son derece mutluyuz. Hedefimiz, Türkiye'nin farklı illerinden iyi sporcuları yarışmamıza çekebilmek, yabancı takımların sayısını artırabilmek ve bol ödüllü, bol rekorlu, hızlı bir şampiyona düzenlemektir. Şampiyonamız aslında bütün dünyaya açık, biz daha çok geliştirerek adımızı biraz daha duyurmak istiyoruz dedi.

Yaşlarında en başarılı seçilen yüzücüler

12 yaş kadınlar İpek Ece Tıraş

12 yaş erkekler Eymen Batu Özcan

13 yaş kadınlar Asya Akçay

13 yaş erkekler Eymen Batu İbolar

14 yaş kadınlar Serra Merve Öztürk

14 yaş erkekler Aziz Işık

15 yaş kadınlar Desislava Belova

15 yaş erkekler Emre Onuş

16 yaş kadınlar Meriç Uygun

16 yaş erkekler Özgür Yonca

17+ yaş kadınlar Hazal Özkan

17+ yaş erkekler Jorge Eliezer Otaiza Hernandez

18 YENİ PRENS ADALARI ŞAMPİYONA REKORU KIRILDI

2 gün süren müsabakalarda yarışmalarda 18 yeni Prens Adaları Şampiyona rekoru kırıldı. Kırılan rekorlar

Jorge Eliezer Otaiza Hernandez; 50 metre serbest 17+ yaş erkekler - 02325

Meriç Uygun; 100 metre kurbağalama 16 yaş kadınlar - 11424

Hazal Özkan; 100 metre kurbağalama 17+ yaş kadınlar - 11135

Nusrat Allahverdi; 100 metre kurbağalama 16 yaş erkekler - 10387

Desislava Belova; 400 metre serbest 15 yaş kadınlar - 43327

Özgür Yonca 400 metre serbest 16 yaş erkekler - 40236

Desislava Belova; 100 metre kelebek 15 yaş kadınlar - 10581

Eymen Batu Özcan; 100 metre kelebek 12 yaş erkekler - 10520

Eymen Batu İbolar; 100 metre kelebek 13 yaş erkekler - 10107

Jorge Eliezer Otaiza Hernandez; 100 metre kelebek 17+ yaş erkekler - 05323

Meriç Uygun; 100 metre sırtüstü 16 yaş kadınlar - 10624

İpek Ece Tıraş; 100 metre serbest 12 yaş kadınlar - 10175

Jorge Eliezer Otaiza Hernandez; 100 metre serbest 17+ yaş erkekler - 05098

Hazal Özkan; 200 metre karışık 17+ yaş kadınlar - 21850

Eymen Batu Özcan; 200 metre karışık 12 yaş erkekler - 22316

Aziz Işık; 200 metre karışık 14 yaş erkekler - 21699

Emre Onuş; 200 metre karışık 15 yaş erkekler - 21083

Nusrat Allahverdi; 200 metre karışık 15 Yaş erkekler - 20980