36 kişinin öldüğü apartmanda kolon kesme dışında kirişin de yıkıldığı iddiası

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan, zemin katındaki pastanede kolonunun kesildiği bilirkişi tarafından tespit edilen Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybeden 36 kişinin yakınları, enkaz başında toplanıp açıklama yaptı. Ailelerin avukatı Uğur Biricik, "Yapılan tek tadilat işlemi kesilen kolon değil, kolona bağlı kirişin yıkılması, havalandırma bacalarının dışarıya çıkarılması adına perde duvarlarda delik açılması, yine zemin kat ile asa kat arasında asansör yapılması, tabla delinmek suretiyle merdiven çıkılması suretiyle aslında bunların hepsi binanın yıkılmasına yönelik negatif anlamda taşıyıcı unsurları etkileyen unsurlardır" dedi. Gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan pastanenin iki ortağının avukatı ise iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan 18 daireli Ezgi Apartmanı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkıldı, 36 kişi enkaz altında hayatını kaybetti. Binanın zeminin bulunan pastanenin tadilat sırasında kolon kesildiği, kirişlerde, tablada ve perde betonda tahribat yapıldığı iddiaları üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmada görevlendirilen bilirkişi, yaptığı incelemede 40 santimetre çapında kolon kesildiğini, zemin kat perde taşıyıcı elemanlardan 50X70 santimetre ebadında kuzey perde sınırında kesilerek boşluk açıldığı ve karot numunelerin ortalama değerinin 18,8 olduğu belirtildi.

Öte yandan 36 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin incelemelerin sürdüğü ve ilerleyen günlerde soruşturmanın tamamlanmasıyla kusurlu bulunan kişiler hakkında iddianame hazırlanacağı belirtildi.