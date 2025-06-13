36 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik 36 il merkezli operasyonda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 7 aydır süren çalışmalar sonucu sosyal medyada yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik eden, aralarında 1 milyondan fazla takipçili 'anonim' ve 'fenomen' hesap olarak tabir edilen hesapların kullanıcılarının da bulunduğu şüphelilere yönelik dün 36 il merkezli operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 104 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.