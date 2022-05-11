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26. Bedia Muvahhid Ödülü sahiplerini buluyor

Bültenler - Güncel
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26. Bedia Muvahhid Ödülü sahiplerini buluyor

26. Bedia Muvahhid ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 13 Mayıs günü saat 20.30'da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (Bültenler) - Nazan Yatgın Palabıyık'ın sunacağı törene İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi 2. Başkanı Nurten Bağcı ve oyuncu Aslı Altaylar katılacak.

Bu yılki ödül; Yaftalı Tabut oyuncuları Bensu Orhunöz, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Selin Türkmen, Şenay Bağ ve Yeşim Mazıcıoğlu'na verilecek.

Ayşin Atav'ın anılarını paylaşacağı ödül töreni, arp sanatçısı Fatmagül Ergün'ün yer alacağı müzik dinletisiyle sona erecek.

Bültenler / Güncel

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