"36. Genç Günler Festivali" 9 Mayıs'ta başlayacak - Haberler

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"36. Genç Günler Festivali" 9 Mayıs'ta başlayacak

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 9-19 Mayıs'ta düzenleyeceği "36. Genç Günler Festivali"ne başvurular başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 9-19 Mayıs'ta düzenleyeceği "36. Genç Günler Festivali"ne başvurular başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, sahnelerini genç sanatçı adaylarına açan Şehir Tiyatroları, Genç Günler kapsamında, konservatuvar ve dengi okullar ile üniversitelerdeki tiyatro topluluklarının oyun başvurularını kabul edecek.

Programa kabul edilen projeler, 10 gün boyunca ücretsiz olarak Şehir Tiyatroları sahnelerinde, İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Festivale başvurular, 8 Nisan'a kadar, "https://forms.ibb.gov.tr/sehirtiyatrolari/36-genc-gunler/" adresinden yapılabilecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

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