36. Genç Günler, 9 Mayıs Pazartesi günü Müze Gazhane'de başlıyor

İBB Şehir Tiyatroları 36. Genç Günler Festivali kapsamında, Genç Tiyatro'dan 1 oyun, üniversitelerin konservatuvar ve oyunculuk bölümlerinden 23 oyun (12 okuldan) ve üniversitelerin tiyatro kulüplerinden 12 oyun (7 okul) olmak üzere, toplam 36 tiyatro grubu oyunlarını sahneleyecek.

Usta İsimlerden Atölyeler Gençleri Bekliyor

Genç Günler boyunca usta sanatçı, yazar ve yönetmenlerinin katılacağı atölye çalışmalarında gençlere uygulamaya yönelik eğitimler verilecek. Atölye çalışmalarının programı şöyle:

-Nilgün Onat'ın Nefes ve Ses Atölyesi 10 Mayıs Salı Günü 14.00'te Müze Gazhane Meydan Sahne'de.

-Reha Özcan'ın "Oyundan Anlatıya Oyuncunun Dünyasına Giriş" Atölyesi 11 Mayıs Çarşamba Günü 12.00'de Müze Gazhane Büyük Sahne'de.

-Beyti Engin'in "Oyuncunun Psikolojisi ve Karakter Psikolojisi" Atölyesi 12 Mayıs Perşembe günü 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

-Emre Yıldızlar'ın "Hareket ve Oyun" Atölyesi 16 Mayıs Pazartesi günü 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

-Emrah Eren'in "Yönetmenin Dünyası" Atölyesi 17Mayıs Salı günü 13.00'te Müze Gazhane Meydan Sahne'de.

-Ege Maltepe'nin "Spolin Doğaçlama" Atölyesi 18 Mayıs Çarşamba günü 12.00-18.00 arası Müze Gazhane Meydan Sahne'de.

Not: Atölye çalışmalarımız ücretsizdir. Atölyelerimizde kayıt zorunluluğu yoktur. Yalnızca Ege Maltepe'nin düzenlediği "Spolin Doğaçlama Atölyesi" 2 grup olarak planlanmıştır. 1. Grup 12.00'de, 2.grup 15.30'da başlayacaktır. Her bir grup 20 kişiyle sınırlıdır. Sadece bu atölyeye gencgunleratolye@ibb.gov.tr adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Genç Günler Söyleşileri Güncel Konulara Işık Tutuyor

36. Genç Günler söyleşileri, gençlerin kariyer tercihlerine de yardımcı olacak şekilde dijital sanat, oyunculuk, yönetmenlik gibi güncel konulara ışık tutacak. Söyleşi programı şöyle:

-Bager Akbay'ın "Dijital Sanat" Söyleşisi 11 Mayıs Çarşamba günü 13.00'te Müze GazhaneMeydan Sahnesi'nde.

-Celal Kadri Kınoğlu'nun "Oyuncunun Sırları" Söyleşisi 13 Mayıs Cuma günü 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

-Onur Saylak'ın "Oyuncu ve Yönetmen Olarak Anlatıcı" Söyleşisi 17 Mayıs Salı günü 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

36. GENÇ GÜNLER ATÖLYE KONULARI

Nilgün Onat-Nefes ve Ses Atölyesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Haliç ÜniversitesiOyunculuk Yeditepe ve Maltepe Üniversiteleri Tiyatro bölümlerinde eğitmenlik yapmış olanNilgün Onat, oyuncunun en önemli enstrümanlarından nefes ve ses kavramlarının anatomik ve psikolojik olarak içeriği ve birbirleriyle olan ilişkisinin enstrümana dönüş süreci ve etkileriüzerine pratik çalışmaların yapılacağı bir atölye yapacak.

Reha Özcan-Oyundan Anlatıya Oyuncunun Dünyasına Giriş Atölyesi

Oyuncu ve Oyunculuk Eğitmeni Reha Özcan, 40 yıllık oyunculuk deneyimini literatürdeki oyunculuk ekolleri ve kendi yaşamsal deneyiminde keşfettiğifarkındalıklarıkatılımcılarla örnekler üzerinden paylaşacak…

Beyti Engin-Oyuncunun Psikolojisi ve Karakter Psikolojisi

Oyuncu olarak her yeni projeye başladığımızda, aynı sorulara geri dönüyoruz. Kim bu hayatının bir kesitini sahnelemeye çalıştığımız kişi? Nasıl görünür? Nasıl yürür? Kokusu nasıl? Bir odaya nasıl girer? Karakterinizle gerçekten tanışmış olsaydınız performansınızda neler değişirdi?

Emre Yıldızlar'ın düzenlediği Hareket Ve Oyun Atölyesi

Oyuncu dünyaya, oyuna, oyun arkadaşlarına, oyun metnine reaksiyon verirken muhakkak elindeki tüm silahları kullanmak isteyecektir. Akıl ve beden! Oyuncu çoğu zaman aklın bedene rehberliğinde reaksiyon verir, peki tersi denenebilir mi? Bu atölyede yukarıda yer alan varsayımlara ve sorulara cevap aranacak, muhtemelen bulunmayacak, mutlaka eğlenilecektir.

Emrah Eren-Yönetmenin Dünyası

Son yılların ilgi çeken ve ödüllü oyunların yönetmeni, günümüz tiyatrosunda ''hikâye anlatıcısı'' olarak yönetmenlik ve sahneleme kavramlarına bakış açısını kendi sahneleme deneyimleri üzerinden paylaşacak.

Ege Maltepe-Spolin Doğaçlama Atölyesi

Doğaçlamanın Amerikalı annesi Viola Spolin'in tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında çığır açan kitabı Improvisation for the Theater'ın da çevirmeni, Spolin-ist'in kurucusu Ege Maltepe, Spolin doğaçlama oyunlarıylaŞehir Tiyatroları Genç Günler'de. Spolin tekniği kaynağını geleneksel çocuk oyunlarıyla oyun oynama hali ve tavrından alır. Spolin oyunları oyuncunun özgürleşerek, zihin-beden-sezgi bütünlüğüyle, tam potansiyelini kullanabilmesini hedefler. "Aktörlük mü yapıyorlar? Oynamalarını sağla!" Viola Spolin

SÖYLEŞİ KONULARI

Onur Saylak-Oyuncu Ve Yönetmen Olarak "Anlatıcı"

Son yılların ilgi çeken dizilerinden "Şahsiyet" ve "Uysallar"ın yönetmeni Onur SAYLAK özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu iki projenin oluşum süreci ve kendi "hikâye anlatıcılığı" sürecini katılımcılarla paylaşacak.

Bager Akbay-Dijital Sanat

İletişim çağının en önemli özelliklerinden biri yaşamımızı devam ettirme araçlarının ''Dijital'' alanda yeni bir anlam ve içerik kazanmasıdır. Bu anlamda dijitalleşendünyada ''Dijital Sanat'' biçim veiçerik olarak nasıl bir tanım kazandı ve kazanacak. Öğretim Üyesi Bager Akbay bu soruların cevabını gündelik hayattan örneklerle akademik bir bakışı katılımcılarla paylaşacak.

Celal Kadri Kınoğlu-Oyuncunun Sırları

İstanbul Devlet Tiyatrosu Oyuncu-Yönetmeni ve Oyunculuk Eğitmeni Celal Kadri Kınoğlu gündelik hayatımızda ''oyun'' ve sahne üzerinde ''oyun'' kavramlarına günümüz algıları üzerindenyaklaşımlarını paylaşarak bir söyleşi yapacak.

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