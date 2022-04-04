"36. Çocuk Şenliği", 23-24 Nisan'da yapılacak

"Hayal Eden Gülen Çocuklar" sloganıyla düzenlenecek "36. Çocuk Şenliği", 23-24 Nisan'da gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre şenlik, 23 Nisan'da "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı çocuk oyunuyla başlayacak.

Şenliğin ilk günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin önündeki açık alanda, ikinci günü ise Müze Gazhane Sahnesi'nin önünde etkinlik istasyonu kurulacak.

Çocuklar için çeşitli stantların da yer alacağı etkinlik alanında konserler verilecek. Şehir Tiyatrolarının sahnelerindeki tüm çocuk oyunları, 24 Nisan'da ücretsiz sahnelenecek.

İzmit Şehir Tiyatrosu, Bursa Şehir Tiyatrosu, Berko Çocuk Tiyatrosu ve Cengiz Özek Kukla Tiyatrosu'nun misafir olarak oyunlarını sahneleyeceği şenlikte ayrıca "Meslekler", "Çocuk Dili" ve "Bir Keloğlan Masalı" atölyeleri düzenlenecek.