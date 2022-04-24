Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan zanlıların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmaları sürdürüyor.

Polis, Esentepe Mahallesi'nde, "görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak, silahla tehdit" suçlarından kaydı olan ve hakkında 5 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ve 6 bin lira adli para cezası bulunan S.A'yı evinde gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.