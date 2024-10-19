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36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'da Gerçekleştirildi

36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'da Gerçekleştirildi
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Almanya'nın Hagen kentinde düzenlenen 36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'na yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yarışmanın açılışında IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Kur'an'ın önemine vurgu yaptı.

Almanya'nın Hagen kentinde "36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından organize edilen ve Hagen Belediye Binası'nda düzenlenen yarışmaya, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Yarışma, 35. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması 14-18 yaş grubu birincisi Furkan Vural'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, burada yaptığı konuşmada, Kur'an'ı anlamanın ve yaşamanın önemini vurguladı.

Dünya üzerindeki kaos ve kargaşa ortamına dikkati çeken Ergün, "Kur'an'ın merhamet anlayışı anlaşılsa böyle mi olur? Kur'an mesajına her zamankinden daha fazla insanlığın ve tüm toplumların ihtiyacı var." dedi.

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ise Kur'an yarışmaları düzenlemelerinin esas itibarıyla üç temel nedeni olduğunu belirterek "Kur'an'ı her zaman gündemde tutmak istiyoruz. Kur'an'ın yaygın ama doğru bir şekilde anlaşılmasına anlatılmasına işaret ediyoruz. Kur'an güzel sesle okunmaya en layık bir kitap olduğu için bu yarışmaları tertip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada jürinin oylarıyla 10-13 yaş grubunda Talha Karahan birinci, Cihad Romanoğlu ikinci, Hüseyin Bundar üçüncü, Ahmet Buğday dördüncü oldu.

14-18 yaş grubunda ise Abdülkerim Gebeş birinci, Abdullah Morina ikinci, Mehmet Ali Ceylan üçüncü, Bünyamin Haydar dördüncü oldu.

Yarışmada ayrıca yeni imamlık görevine başlayanlara icazet verildi ve cübbe giyme merasimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel

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