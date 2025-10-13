36. Ankara Film Festivali'nde 8 Film Yarışacak

36. Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl 8 film yarışacak.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfından yapılan açıklamaya göre, 13-21 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 36. Ankara Film Festivali'nin seçici kurulu akademisyen ve sinema yazarı Ece Vitrinel, sinema yazarı ve yazar Murat Erşahin ile Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol'dan oluşuyor. Seçici Kurul, 30 film başvurusu arasından Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yarışacak 8 filmi belirledi.

Festivalde bu yıl, Emine Emel Balcı'nın "Buradayım, İyiyim", Hasan Tolga Pulat'ın "Parçalı Yıllar", Mustafa Emin Büyükcoşkun ile Semih Gülen'in "Atlet", Özkan Çelik'in "Perde", Seyfettin Tokmak'ın "Tavşan İmparatorluğu", Şeyhmus Altun'un "Aldığımız Nefes", Tunç Davut'un "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" ve Ziya Demirel'in "En Güzel Cenaze Şarkıları" adlı filmleri jüri tarafından değerlendirilecek.

Tüm filmlerin Ankara'da ilk kez gösterileceği ve jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Mahmut Fazıl Coşkun'un yapacağı Ulusal Uzun Film Yarışması'nın kazananları, 21 Kasım'da gerçekleşecek kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.