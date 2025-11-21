Haberler

36. Ankara Film Festivali Kapanış ve Ödül Töreni Gerçekleşti

36. Ankara Film Festivali Kapanış ve Ödül Töreni Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36. Ankara Film Festivali, birçok ödülün sahiplerini bulduğu kapanış ve ödül töreni ile sona erdi. Seyfettin Tokmak'ın 'Tavşan İmparatorluğu' en iyi film ödülünü kazandı.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36. Ankara Film Festivali Kapanış ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema ile Devlet Tiyatroları genel müdürlükleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle düzenlenen festivalin kapanış töreni, Şinasi Sahnesi'nde yapıldı.

Törende, festival kapsamında ulusal uzun metraj, belgesel, kısa film ve Ankara filmleri kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Nefise Karatay'ın üstlendiği kapanış gecesine, çok sayıda sanatçı da katıldı.

Festival Direktörü İrfan Demirkol, kapanış konuşmasında, 36 yıldır süren geleneğe dikkati çekerek, "Vakfımızı ve festivalimizi yarınlara taşıyacak, geliştirecek, büyütecek, koltuğunun altında projeler olan, genç, yenilikçi, enerjik, sinemacı dostlarımıza, aydınlarımıza, festivalcilerimize, iş insanlarına çağrımdır. Geçen yıl kaybettiğimiz İnci'mle beraber, yıllardır elimizde gururla taşıdığımız festival bayrağını artık sizlere devretmek istiyorum. Ankara için." ifadelerini kullandı.

Festivalde, İnci Demirkol En İyi Film Ödülü, "yoksulluğun, sömürünün ve kuşaktan kuşağa aktarılan şiddetin alegorik anlatımını hem hikaye hem atmosfer düzeyinde cesur bir sinema diliyle kurduğu" gerekçesiyle Seyfettin Tokmak'ın yönettiği "Tavşan İmparatorluğu"na verildi.

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü'ne Şeyhmus Altun'un yönettiği "Aldığımız Nefes", Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü'ne ise yine "Tavşan İmparatorluğu" ile Seyfettin Tokmak layık görüldü.

Oyunculuk ödüllerinde Sevda Baş "Atlet" ile En İyi Kadın Oyuncu, Hakan Karsak "Aldığımız Nefes" ile En İyi Erkek Oyuncu seçildi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü "En Güzel Cenaze Şarkıları"ndaki performansıyla Çağdaş Ekin Şişman'a, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ise "Perde" filmindeki rolüyle Bedir Bedir'e verildi.

Teknik dallarda "Atlet" üç ödülle öne çıktı. En İyi Kurgu'da Semih Gülen ve Arda Çiltepe, En İyi Özgün Müzik'te Eylül Deniz Keleş ödül alırken, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü ise Ayşe Alacakaptan'ın oldu. Sevi Sevgi, "Aldığımız Nefes" ile En İyi Sanat Yönetmeni seçildi.

Festivalin yan jürileri arasında yer alan Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) Ödülü bu yıl iki yönetmen arasında paylaşıldı. "Buradayım, İyiyim" ile Emine Emel Balcı ve "Tavşan İmparatorluğu" ile Seyfettin Tokmak, FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık gördü. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ise En İyi Film Ödülü'nü Ziya Demirel'in "En Güzel Cenaze Şarkıları" filmine verdi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Ödülü, "Kardeş Türküler ile 30 Yıl" belgeselinin oldu. Ulusal Kısa Film Yarışması'nın kazananı "Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)" olurken, bu kategorideki mansiyon Saim Güveloğlu'nun "İnziva" filmine verildi.

Ankara Filmleri Yarışması'nda VEKAM Ödülü'ne ise Erhun Altun'un "Bir Tutkunun Hikayesi" belgeseli layık görüldü.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.