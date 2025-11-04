36. Ankara Film Festivali Biletleri Satışa Çıktı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36. Ankara Film Festivali'nin biletleri satışa sunuldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 13-21 Kasım'da düzenlenecek festival için hazırlıklar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleriyle gerçekleştirilen festivalin biletleri satışa çıktı.

Festival kapsamında "Görünmez Kaza" (Invisible Accident), "Düşüşün Tınısı" (Sound of Falling), "İki Savcı" (Two Prosecutors), "Romeria", "Gavagai" (Gavagai), "David Lynch, Bir Hollywood Gizemi" (David Lynch, A Hollywood Mystery), "Bir Şair" (A Poet), "Rüzgar, Konuş Benimle" (Wind, Talk to Me) ve "Yeni Dalga" (Nouvelle Vague) gibi 2025 yapımı filmler, Ankara'da ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Festivalin biletleri, "Biletinal" üzerinden ve Büyülü Fener Kızılay Sineması gişelerinden satın alınabiliyor.