3500 Yıllık Yesemek'i Tahrip Riski Taşıyan Projeye Engel
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Eski Ön Asya dünyasının bugüne kadar tespit edilmiş en büyük heykelcilik atölyesi olması nedeniyle benzersiz bir arkeolojik alan niteliği taşıyan 3 bin 500 yıllık Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi yanında yapımına başlanan sulama göleti projesi, mahkeme kararıyla durduruldu.
Eski Ön Asya dünyasının bugüne kadar tespit edilmiş en büyük heykelcilik atölyesi olması nedeniyle benzersiz bir arkeolojik alan niteliği taşıyan 3 bin 500 yıllık Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi yanında yapımına başlanan sulama göleti projesi, mahkeme kararıyla durduruldu
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