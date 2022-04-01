3500 Yıllık Yesemek'i Tahrip Riski Taşıyan Projeye Engel - Haberler

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3500 Yıllık Yesemek'i Tahrip Riski Taşıyan Projeye Engel

DailyMotion.com - Güncel
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Eski Ön Asya dünyasının bugüne kadar tespit edilmiş en büyük heykelcilik atölyesi olması nedeniyle benzersiz bir arkeolojik alan niteliği taşıyan 3 bin 500 yıllık Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi yanında yapımına başlanan sulama göleti projesi, mahkeme kararıyla durduruldu.

Eski Ön Asya dünyasının bugüne kadar tespit edilmiş en büyük heykelcilik atölyesi olması nedeniyle benzersiz bir arkeolojik alan niteliği taşıyan 3 bin 500 yıllık Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi yanında yapımına başlanan sulama göleti projesi, mahkeme kararıyla durduruldu

DailyMotion.com / Güncel

Heykel, Asya, Güncel, Haberler

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