3500 Yıllık Yesemek'i Tahrip Riski Taşıyan Projeye Engel

Eski Ön Asya dünyasının bugüne kadar tespit edilmiş en büyük heykelcilik atölyesi olması nedeniyle benzersiz bir arkeolojik alan niteliği taşıyan 3 bin 500 yıllık Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi yanında yapımına başlanan sulama göleti projesi, mahkeme kararıyla durduruldu

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