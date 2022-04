350 öğrenci, 150 metrekarelik kumaşa aynı anda resim çizdi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaklaşık 350 öğrenci aynı anda 150 metrekarelik kumaşa resim çizerek balon uçurdu.

Van Gölü İlkokulunda görev yapan öğretmenler tarafından düzenlenen resim şenliğinde yaklaşık 350 öğrenci, 150 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki kumaşa hayal güçlerini kullanarak aynı anda resim yaptı. Van Gölü İlkokulu bahçesinde yapılan ve renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte çocuklar, velileri ve öğretmenleri ile birlikte hem yeteneklerini kumaşa döktüler hem de gönüllerince eğlendiler. Rengarenk resim çizen küçük ressamlar, boyamanın sonunda yaklaşık 100 balonu dilek tutarak gökyüzüne uçurdu.

Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar unutulmaz anlar yaşarken havadan da görüntülendi. Resim şenliği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

350 öğrenci, veliler ve 30 öğretmen ile beraber aynı anda resim çizdiklerini dile getiren Van Gölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarımıza armağan edilmiş bir bayram. Bizde bu bayramın gerçekleşmesi amacıyla 1 hafta boyunca bir dizi etkinlik yapmayı planladık. Bugün de o etkinliklerimizden bir tanesini icra ediyoruz. Burada yaklaşık 350 öğrenci, velilerimiz ve 30 öğretmenimiz ile beraber boyama etkinliği yapıyoruz. Amacımız, onların mutlu olması ve hayallerini gerçekleştirip tuvallere ve bezlere dökmeleridir. Çok da güzel geçiyor ve çocuklar çok mutlu oldular. İyi ki böyle bir etkinlik yaptık. Şu an burada 15 sınıf ve 350 civarında öğrencimiz var. Bayağı bir yoğun ve etkinliğe velilerimiz de katıldı. Hep birlikte hayallerimizi kumaşa işliyoruz" diye konuştu.

23 Nisan'ın her çocuğun bayramı olduğunu ve her çocuğun mutlu olması gerektiğini belirten öğrenci Afşin Birlik de "Her çocuk istediği şeyi yapmalı. Eğer bir çocuk bile bu bayramı kutlayamayacak ise bu bayram neden var? Bunun anlamı zaten çocukların mutlu olması ve biz bundan dolayı çok mutluyuz. Burada hayallerimizin gerçekleşmesi için resimler yaptık" diye konuştu.

Şenlikte gökkuşağı, çocuklar, çiçekler ve balonlar çizdiğini dile getiren Zeynep Şahin de, "23 Nisan iyi ki var. Ben bugün için Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Okul idaremize de teşekkür ediyorum ve böyle bir eğlence her çocuğa lazım ve her okul yapmalı. Gökkuşağı, çocuklar, çiçekler ve balonlar çizdik" şeklinde konuştu.

Hayalindeki her şeyi çizdiğini vurgulayan Elif Sena Taşkın ise "Ağaçlar, ağacın kök salması, çiçekler ve kelebekleri çizdim. Bence 23 Nisan çok güzel bir gün ve bütün çocuklar bugünde çok mutlu oluyor. Bugünde okulumuzdaki müdürümüze, öğretmenlerimize, idari personellere bize yaptıkları her şey için teşekkür ederiz. Çok sevindik bütün çocuklar çok eğlendik" şeklinde konuştu.