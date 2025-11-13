Haberler

350 bininci afet konutu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla teslim edilecek

350 bininci afet konutu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla teslim edilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 350 bininci konut teslim töreninin 15 Kasım'da Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 350 bininci konut teslim töreninin 15 Kasım'da Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "350 bin gurur, 350 bin umut. Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle deprem bölgesinde 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz" dedi.

45 BİN EV VE İŞ YERİ TAMAMLANDI

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; deprem bölgesindeki inşa çalışmaları kapsamında 45 bin 342 ev ve iş yerini daha tamamladı. 350 bininci konutun teslim töreni, 15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenecek 'Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam' sloganıyla gerçekleştirilecek. Törende en yüksek teslimat, 21 bin 760 ile Malatya'da gerçekleşecek. Hatay'da ise teslim edilen konut sayısı 100 bine yaklaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.