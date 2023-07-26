35 yıldır süren hukuk mücadelesinde kooperatif üyelerinin tahliyesine karar verildi

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi ile 1986 yılında 5 blok halinde inşa ettirdiği sitenin kurulu olduğu arazi sahibi arasında 42 daireyle başlayan anlaşmazlık, 35 yıldır bitmeyen hukuk mücadelesine dönüştü. Son olarak arsa sahibinin, kooperatif üyelerine haksız işgalci oldukları iddiasıyla tek tek açtığı 'el atmanın önlenmesi' davasında İzmir 17'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 kişinin avukatlık ücretleri ve harçlarla birlikte yaklaşık 243 bin lira ödemesine ve yapıların tahliyesine karar verdi. Davalılar, boşaltmadığı takdirde haciz yoluyla evlerinden çıkarılacak.

Narlıdere'de 1987 yılında kurulan Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi, aynı yıl yaptıkları anlaşma gereği İrfan Sağlam'a ait arsa üzerine 6 katlı 5 blok halinde 140 daire inşa etti. Yine anlaşma gereği kooperatif, dairelerden 42'sini Sağlam'a teslim etmek istedi. Ancak arsa sahibi, inşaatta hatalar olduğu iddiasıyla daireleri teslim almadı. Bunun sonucunda da taraflar arasında 35 yıldır süren hukuk mücadelesi başladı. Uyuşmazlık defalarca farklı mahkemelere taşındı. Mahkemeler de pek çok farklı kararlara imza attı. Temyiz edilen kararları, Yargıtay, imar barışı sürecinin devam etmesi nedeniyle iade etti. Gelişmeler devam ederken; arsa sahibi İrfan Sağlam, aynı zamanda avukat olan oğlu Yusuf Çağlar Sağlam aracılığı ile başvurduğu Narlıdere Belediyesi'nden, önceki mahkeme kararlarına dayanarak yıkım izni aldı. Gerekçe olarak da ruhsatsız olarak yapıldığı belirtilen 20 metrelik istinat duvarı gösterildi.

Arsa sahibi İrfan Sağlam'ın oğlu ve avukatı Yusuf Çağlar Sağlam, mahkemenin kararlarının kesin olduğunu ve tüm süreçlerin hukuka uygun olduğunu söyledi. Çağlar, "Mahkeme kararını vermiştir. Bu noktadan sonra evleri terk etmemek mahkeme kararına uymamaktır. Oradakiler eğer mahkeme kararlarına zamanında uysalardı; bu söz konusu paraları da ödemek zorunda kalmayacaklardı. Bunun dışında, kendilerine davaları açarken eğer 1 ay içinde daireleri teslim ederlerse yargılama ücretlerini, vekalet ücretlerini ve ecrimisil bedellerini talep etmeyeceğimi bildirdim. Sadece 2 kişi teslim etti. Gelinen noktada mal sahibini mağdur ediyorlar. Mal sahibi taşınmazın vergisini ödüyor ama onlar daireleri üçüncü kişilere kiraya verip, kayıt dışı gelir elde ediyorlar. Binaların kat mülkiyeti veya kat irtifakı yoktur. Binaları mahkemelerin ihtiyati tedbir kararı varken inşa ettiler. Hatta bu yüzden 3 kez hapis cezasına mahkum oldular. Tamamı kaçaktır ve belediyece mühürlüdür. Yıkılmaları yönünde kesinleşmiş mahkeme kararları vardır. Belediye yıkımı geciktirdiği için mal sahibine tazminat ödemektedir. Taşınmazın tapusu müvekkilim üzerinedir. Onlar ise müvekkilimin taşınmazını üçüncü kişilere kiralıyorlar ve hatta satıyorlar. Aslında sattıkları kooperatif hissesidir. Tapusu müvekkilimin olan yeri satamazlar. İnsanları da mağdur ediyorlar. Mağdur olan bize geliyor. Her telefon açana elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Dairelerdeki 100 kişinin 60'ı kiracıdır. Çoğu orada dahi oturmuyor. Bizim kimseyi mağdur etmek gibi bir amacımız yoktur. Vergisini ödediğimiz tapulu malımızı istiyoruz" dedi.