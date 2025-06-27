35 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Balıkesir'de, 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Balıkesir'de 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 35 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.A'yı saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel