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35. Ulusal Kimya Kongresi Dicle Üniversitesi'nde Başladı

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Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 35. Ulusal Kimya Kongresi başladı. Kongrede, fen bilimleri alanında yapılan araştırmaların yanı sıra Türk sanayisinin sorunları ve geleceğe yönelik öneriler de tartışılacak.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 35. Ulusal Kimya Kongresi başladı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kimya Derneği, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü işbirliğiyle düzenlenen 35. Ulusal Kimya Kongresi başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Türkiye Kimya Derneği, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve DÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü işbirliğiyle 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, fen bilimleri alanında yapılan araştırmalarla ilgili bilgiler verdi.

Bilimsel araştırmaların yanı sıra Türk sanayisinin sorunlarının ele alınması, geleceğe yönelik görüş ve önerilerin tartışılmasının da büyük önem arz ettiğini belirten Eronat, şunları kaydetti:

"Uygulamalı bir bilim olması ve felsefi temelleri sayesinde kimya, bilim dalları içerisinde merkezi bir konuma sahiptir. Kimya gerek kimyagerlerin gerekse kimya mühendislerinin yürüttükleri uygulamaya yönelik AR-GE çalışmalarıyla çeşitli endüstri kolları ile yakından ilişkili olup, kalkınmada tartışılmaz öneme sahip bir bilim dalıdır."

Eronat, katılımcıları Diyarbakır ve üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. Akın Baysal ve Prof. Dr. İsmail Özdemir ile Türkiye Kimya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın ve DÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezai Asubay da birer konuşma yaptı.

Program, devlet konservatuvarı öğretim üyelerinin müzik dinletisi ve plaket takdimi ile sona erdi.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. M. Siraç Özerdem, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, dekanlar, akademisyenler ve kimya sektörü çalışanları katıldı.

Dört gün devam edecek kongrede 163 sözlü ve 326 poster bildirimi sunulacak.

Kaynak: AA / Güncel

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