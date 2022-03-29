35 ülkenin Sofya Büyükelçisi, Rusya'ya destek veren Bulgar vekile tepki gösterdi

Bulgaristan'da muhalefetteki Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Elena Gunçeva'nın " Rusya, elindeki silahlarla kusursuz bir titizlikle Bulgaristan Bakanlar Kurulu binasını vurabilir." şeklindeki açıklaması, ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Gunçeva'nın sosyal medyadan 18 Mart'ta yaptığı Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı destekleyen söz konusu paylaşımına 35 ülkenin Sofya Büyükelçisi tepki gösterdi.

Bulgaristan'da görev yapan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçilerinin Gunçeva'nın sözlerini eleştirdiği, dün yayımlanan ortak açıklamaya, bugün ABD, Arnavutluk, Avustralya, Kanada, Gürcistan, İsrail ve Japonya'nın Sofya Büyükelçileri de destek verdi.

Bulgaristan Parlamento Başkanı Nikola Minçev, dün, ülkede yemin etmiş tüm milletvekillerin devlet kurumları ve diplomatlara saygı göstermeleri gerektiğine işaret ederek "Bir milletvekilimiz yabancı değil, Bulgaristan ulusal menfaatlerine hizmet etmeli." dedi.

Minçev, "Buna benzer tehditler affedilemez. Nefretin dili bizim toplumlarımızda yer alamaz." ifadesini kullandı.

Bu arada, Gunçeva'nın söz konusu paylaşımı sosyal medyadaki hesabında yer almaya devam ediyor. Gunçeva'nın paylaşımında ayrıca şu ifadeler yer alıyor:

"Merak etmeyin, salak Kiro (Başbakan Kiril Petkov) bizim roketlerimizi palyaço Zelenskiy'e yollarsa, biz (Ruslara) Mustafa'nın (ABD'nin Sofya Büyükelçisi Hero Mustafa) koordinatlarını yollayabiliriz."

240 üyeli parlamentoda 13 sandalyeye sahip Yeniden Doğuş Partisi, Rusya'nın finansmanıyla Bulgaristan siyasi hayatında yer alan "Moskova'nın Truva Atı" olarak yorumlanıyor.

Moskova'ya, Ukrayna'ya açtığı savaşta tam destek veren Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov, daha önce ülkede aşı dahil Kovid-19 salgınına karşı tüm önlemlere karşı protestolar düzenlemişti.