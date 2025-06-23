35. Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finike'de 29 Haziran'da başlayacak 35. Finike Festivali, çeşitli yarışma ve konserlerle yerel halkı ve ziyaretçileri bir araya getirecek. Etkinlikler 1 Temmuz'a kadar sürecek.

Bu yıl 35'incisi düzenlenecek Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı, 29 Haziran'da çeşitli yarışma ve konserlerle başlayacak.

Finike Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek festival, 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Etkinlik boyunca yöresel lezzetler, tekne, yüzme gibi çeşitli yarışlar düzenlenecek.

Festival kapsamında Erkal Sonel, Ceza ve Candan Erçetin konser verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, festival boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Festivalin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Geyikçi, "Festivalimiz, bölgenin tarım ve denizcilik kültürünü tanıtmak, yerel halkı ve ziyaretçileri bir araya getirmek amacıyla düzenleniyor. Festivale herkesi davet ediyoruz." ifadesini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu

Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran'dan akaryakıt fiyatlarını altüst edecek hamle
Yılmaz Tunç'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir

Fatih Altaylı tutuklandı, Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.